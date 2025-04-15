Уиткофф рассказал о просьбе Путина о постоянном мире

«В конце концов мы пришли к решению. Я хочу сказать “наконец-то”, но не в том смысле, что мы ждали, я имею в виду, что нам потребовалось время, чтобы добраться до этого места», — отметил Уиткофф в разговоре с Fox News (цитата по «Ведомостям»).