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Уиткофф рассказал о просьбе Путина о постоянном мире

Спецпосланник США Стив Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что во время его последней встречи с Владимиром Путиным российский лидер обратился к американской стороне с просьбой об обеспечении постоянного мира.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Спецпосланник назвал переговоры в Санкт-Петербурге «убедительными». Он отметил, что в них также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

По мнению американского дипломата, беседа с Путиным в Санкт-Петербурге позволила ему понять, что российский лидер «хочет постоянного мира».

«В конце концов мы пришли к решению. Я хочу сказать “наконец-то”, но не в том смысле, что мы ждали, я имею в виду, что нам потребовалось время, чтобы добраться до этого места», — отметил Уиткофф в разговоре с Fox News (цитата по «Ведомостям»).

Спецпосланник США также высказал предположение, что страны стоят «на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». А качественно изменить взаимоотношения США и России можно через определенные «очень интересные коммерческие возможности», которые, по его мнению, способны стать гарантом «реальной стабильности в регионе».

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа, посвященная вопросам урегулирования конфликта на Украине, состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом формате и продолжались более четырех часов. После переговоров пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования украинского конфликта, и она намерена их использовать.