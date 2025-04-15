Уиткофф рассказал о просьбе Путина о постоянном мире

Спецпосланник назвал переговоры в Санкт-Петербурге «убедительными». Он отметил, что в них также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
По мнению американского дипломата, беседа с Путиным в Санкт-Петербурге позволила ему понять, что российский лидер «хочет постоянного мира».
«В конце концов мы пришли к решению. Я хочу сказать “наконец-то”, но не в том смысле, что мы ждали, я имею в виду, что нам потребовалось время, чтобы добраться до этого места», — отметил Уиткофф в разговоре с Fox News (цитата по «Ведомостям»).
Спецпосланник США также высказал предположение, что страны стоят «на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». А качественно изменить взаимоотношения США и России можно через определенные «очень интересные коммерческие возможности», которые, по его мнению, способны стать гарантом «реальной стабильности в регионе».
Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа, посвященная вопросам урегулирования конфликта на Украине, состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры проходили в закрытом формате и продолжались более четырех часов. После переговоров пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования украинского конфликта, и она намерена их использовать.