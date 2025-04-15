Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина и поздравил с итогами выборов

Делегация СВР во главе с Нарышкиным прибыла в Минск во вторник. Планируется участие Нарышкина в совместном заседании коллегии с Комитетом государственной безопасности Беларуси. Перед встречей с белорусским лидером Нарышкин поговорил с председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем.
Сергей Евгеньевич, всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможным, для того чтобы, откровенного говоря, и часы сверить, посоветоваться и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов особенно в этой турбулентной ситуации. Думаю, для меня будет очень важна ваша точка зрения.
Благодаря Нарышкина за визит в Беларусь, белорусский президент попросил его передать привет президенту России Владимиру Путину.
Прошу вас по возвращении (в Москву — Sputnik) передать Владимиру Владимировичу самые добрые пожелания, хотя мы достаточно часто общаемся по телефону. Но тем не менее, будет к месту в силу наших отношений.
Привет от Путина
В свою очередь Нарышкин поблагодарил Лукашенко за возможность встречи.
Также встречно передаю добрые слова от Владимира Владимировича Путина. Искренне рад за результаты состоявшихся выборов и теперь пользуюсь случаем лично поздравить вас с победой. Мы никогда не сомневались в результатах, но победа убедительная, которая доказывает, что население Беларуси, избиратели поддерживают и внутриполитический и внешнеполитический курс страны, который, понятно, определяет президент республики.
После краткой протокольной части встреча Лукашенко и Нарышкина продолжилась за закрытыми дверями.
Сегодняшняя встреча Лукашенко и Нарышкина — не первая, предыдущая прошла в апреле 2023 года во время визита главы СВР в Минск на совместную коллегию спецслужб двух стран. Тогда стороны обсудили сотрудничество спецслужб Беларуси и России и современные угрозы, с которыми приходится сталкиваться профильным ведомствам двух стран.