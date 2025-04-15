Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина и поздравил с итогами выборов

Сергей Евгеньевич, всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможным, для того чтобы, откровенного говоря, и часы сверить, посоветоваться и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов особенно в этой турбулентной ситуации. Думаю, для меня будет очень важна ваша точка зрения.