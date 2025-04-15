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Лукашенко проводит встречу с главой СВР России Нарышкиным 15 апреля

Лукашенко проводит встречу с главой Службы внешней разведки РФ Нарышкиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с главой СВР (Службы внешней разведки) России Сергеем Нарышкиным во вторник, 15 апреля. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Лукашенко проведет встречу с главой СВР России», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уже во Дворце Независимости в Минске. Согласно опубликованным фото, во Дворце Независимости также находится глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

Лукашенко проводит встречу с главой службы внешней разведки РФ Нарышкиным. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников.

Тем временем Лукашенко предупредил, что в одной из отраслей Беларуси ужесточат требования по дисциплине: «Это уже зашкаливает, это нетерпимо».

Кроме того, мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске.