Лукашенко проводит встречу с главой СВР России Нарышкиным 15 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с главой СВР (Службы внешней разведки) России Сергеем Нарышкиным во вторник, 15 апреля. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Лукашенко проведет встречу с главой СВР России», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уже во Дворце Независимости в Минске. Согласно опубликованным фото, во Дворце Независимости также находится глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.
Лукашенко проводит встречу с главой службы внешней разведки РФ Нарышкиным. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников.
Тем временем Лукашенко предупредил, что в одной из отраслей Беларуси ужесточат требования по дисциплине: «Это уже зашкаливает, это нетерпимо».
Кроме того, мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске.