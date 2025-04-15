Андрей Назаров рассказал о рекордной финансовой поддержке культуры Башкирии.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в Международный день культуры, который отмечается 15 апреля, рассказал о рекордной финансовой поддержке культуры республики. В прошлом году в Башкирии на ее развитие был направлен рекордный объем финансирования — почти 16 млрд рублей. Это на 9,4% больше, чем в 2023-м, уточнил Андрей Назаров в своем посте в соцсетях. Он напомнил о вехах богатой культурной жизни республики.
"С момента прихода Радия Фаритовича к руководству Башкортостаном мы всё больше и больше внимания стараемся уделять культуре, работая по нескольким направлениям:
1. Социальная поддержка ее работников и финансирование. Нам удалось на 17% увеличить их среднюю заработную плату, сейчас она превышает 50 тыс. рублей. Обеспечили улучшение жилищных условий для 30 специалистов в рамках реализации программы «Земский работник культуры».
2. Строительство и реконструкция объектов. В прошлом году мы открыли в Уфе Музей музыки имени Ф. И. Шаляпина. Это место, уверен, станет одним из любимых у ценителей музыкального искусства. Продолжается строительство Музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Уже первые открытые экспозиции вызвали большой интерес у жителей и гостей республики. Признаться, мы даже не ожидали, а ведь проект только начался. В этом году начнем реконструкцию памятника Салавату Юлаеву. Решение сложное, но необходимое, если мы хотим сохранить эту жемчужину Башкортостана. Также на очереди долгожданная реконструкция уфимского цирка.
3. Проведение значимых мероприятий. Уверен, что многим из вас успели полюбиться Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» и книжная ярмарка «Китап-Байрам». Они уже стали традиционными, привлекают не только жителей республики, но и гостей из других регионов и являются частью культурной жизни страны. В прошлом году зафиксировано 160 млн посещений мероприятий. Для сравнения — это больше, чем в Санкт-Петербурге, который заслуженно считается культурной столицей России. Лидируем мы и по числу созданных модельных библиотек в сельской местности. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры увеличилось почти в половину и превысило в 2024 году 42 млн. Это позволяет нам возглавлять рейтинг информационной активности регионов. Кстати, уже 4 года подряд!" — написал Андрей Назаров.
Премьер-министр отметил, что все эти достижения были бы невозможны без самоотверженного труда работников культуры нашей республики.
«Спасибо вам за то, что делаете нас и окружающий мир лучше и прекраснее! Благодаря вам дома культуры и библиотеки наполнены любителями литературы, музыки, искусства. Благодаря вам республика становится одним из культурных центров страны», — поблагодарил Андрей Назаров.