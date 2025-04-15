Андрей Назаров рассказал о рекордной финансовой поддержке культуры Башкирии.

3. Проведение значимых мероприятий. Уверен, что многим из вас успели полюбиться Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» и книжная ярмарка «Китап-Байрам». Они уже стали традиционными, привлекают не только жителей республики, но и гостей из других регионов и являются частью культурной жизни страны. В прошлом году зафиксировано 160 млн посещений мероприятий. Для сравнения — это больше, чем в Санкт-Петербурге, который заслуженно считается культурной столицей России. Лидируем мы и по числу созданных модельных библиотек в сельской местности. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры увеличилось почти в половину и превысило в 2024 году 42 млн. Это позволяет нам возглавлять рейтинг информационной активности регионов. Кстати, уже 4 года подряд!" — написал Андрей Назаров.