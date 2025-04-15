Новый глава комитета начальников штабов США принял присягу

О кадровом назначении в Пентагоне рассказало агентство Associated Press. Кандидатуру Дэна Кейна на пост руководителя главного органа планирования и управления вооруженных сил США в феврале предложил президент США Дональд Трамп. Ставленника американского лидера утвердили в Сенате США. За Дэна Кейна проголосовали 60 членов верхней палаты Конгресса, 25 — выступили против, сообщил «Интерфакс».
После принесения присяги для руководителя Объединенного комитета начальников штабов проведут церемонию вступления в должность. Она запланирована на ближайшие дни в Белом доме.
На сайте ОКНШ Кейн опубликовал свое обращение к военнослужащим и представителям командования. Он заявил, что вооруженные силы США должны быть готовы не только вести, но и выигрывать войны, а для этого необходимо внедрять инновации и быть готовым к изменениям.
Предшественником Кейна на посту председателя ОКНШ был генерал ВВС Чарльз Браун. Его снял с должности Дональд Трамп. Associated Press ранее отмечало, что отставка Брауна связана с остановкой программ, направленных на «разнообразие, равенство и инклюзивность в вооруженных силах». После прихода к власти Трампа из ВС США увольняют тех, «кто отражает эти ценности».
Дэн Кейн начинал военную карьеру как военный пилот, занимал высокие должности в Национальной гвардии страны, затем его назначили заместителем директора ЦРУ по военным вопросам. Военный опыт генерал-лейтенант приобрел во время войны в Ираке и при осуществлении специальных военных операций.