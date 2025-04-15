Новый глава комитета начальников штабов США принял присягу

На сайте ОКНШ Кейн опубликовал свое обращение к военнослужащим и представителям командования. Он заявил, что вооруженные силы США должны быть готовы не только вести, но и выигрывать войны, а для этого необходимо внедрять инновации и быть готовым к изменениям.