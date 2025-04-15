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В Новороссийске утвердили нового замглавы по ЖКХ

Ранее Рафаэль Бегляров работал советником главы города по ЖКХ.

Источник: администрация Новороссийска

Новым исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ стал Рафаэль Бегляров. Он приступит к работе с 16 апреля. Об этом сообщили в мэрии города-героя.

До назначения на новую должность Рафаэль Бегляров работал советником главы Новороссийска по вопросам ЖКХ. А до этого в течение 10 лет (с 2007 по 2017 годы) возглавлял филиал ОАО «НЭСК».

Ранее «Югополис» сообщал, что в начале апреля 2025 года из администрации Новороссийска уволился ранее занимавший пост вице-мэра по ЖКХ Александр Яменсков. Жители города высказывали большое сожаление о его уходе в социальных сетях.

Яменсков отметил, что его новая работа не будет связана с органами исполнительной власти.