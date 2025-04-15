Лукашенко на встрече с Нарышкиным: надо посоветоваться по некоторым вопросам, как будем действовать дальше

Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за визит в Беларусь и попросил передать приветствие Президенту России Владимиру Путину. «Спасибо, что оторвались от дел, хватает их у вас, я знаю. Прошу вас по возвращении Владимиру Владимировичу передать самые добрые пожелания, хотя мы часто общаемся по телефону, но тем не менее это будет к месту в силу наших отношений», — сказал белорусский лидер.