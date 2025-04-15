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Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

МИНСК, 15 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, что важно сверить часы и посоветоваться по ряду тем, а также обсудить политические вопросы в этой «турбулентной ситуации».

Источник: © РИА Новости

«Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.

Он добавил, что также стоит обсудить «ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации».

«Думаю, для меня будет важной ваша точка зрения», — добавил белорусский президент.

Он поблагодарил Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот «смог оторваться от дел» в России. Президент Белоруссии попросил главу СВР по возвращении в РФ передать президенту России Владимиру Путину самые добрые пожелания, хотя, как заметил Лукашенко, главы государств часто общаются по телефону.

«Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений», — сказал глава белорусского государства.