Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

«Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.