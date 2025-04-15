Лукашенко попросил Нарышкина передать добрые пожелания Путину

«Всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с Нарышкиным.
Он добавил, что также стоит обсудить «ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации».
«Думаю, для меня будет важной ваша точка зрения», — добавил белорусский президент.
Он поблагодарил Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот «смог оторваться от дел» в России. Президент Белоруссии попросил главу СВР по возвращении в РФ передать президенту России Владимиру Путину самые добрые пожелания, хотя, как заметил Лукашенко, главы государств часто общаются по телефону.
«Тем не менее это будет к месту в силу наших отношений», — сказал глава белорусского государства.