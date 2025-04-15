Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Искренне рад за результаты состоявшихся выборов. Воспользуюсь возможностью лично вас поздравить с победой. Мы не сомневались в результатах. Победа убедительная, которая доказывает, что население Белоруссии, избиратели, поддерживают и внутриполитический, и внешнеполитический курс страны, который определяет президент республики», — сказал Нарышкин.