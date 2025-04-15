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Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах

МИНСК, 15 апр — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с убедительной победой на президентских выборах и добавил, что в России не сомневались в результатах волеизъявления граждан Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

«Искренне рад за результаты состоявшихся выборов. Воспользуюсь возможностью лично вас поздравить с победой. Мы не сомневались в результатах. Победа убедительная, которая доказывает, что население Белоруссии, избиратели, поддерживают и внутриполитический, и внешнеполитический курс страны, который определяет президент республики», — сказал Нарышкин.