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Молдова подпишет с Индией Соглашение о борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Соглашение, направленное на предупреждение и борьбу с незаконной миграцией, незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, заключат Республика Молдова и Индия, консультативное заключение о начале переговоров по проекту документа одобрили члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Источник: Sputnik.md

Соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности между правительствами двух стран будет включать быстрые, прозрачные и эффективные процедуры идентификации и возвращения, а также реадмиссии лиц, не соответствующих условиям въезда или пребывания на территории Республики Молдова или Индии, уточнили в пресс-службе парламента.

Документ будет содержать положения, касающиеся прав граждан-иммигрантов. Речь идет о праве на учебу/образование, научные исследования и профессиональную подготовку или о праве на труд. Аналогичным образом положения будут также ссылаться на ряд обязательств подписавших государств, включая оказание помощи в реинтеграции своих граждан.

В переговорном процессе примут участие представители МВД, МИД, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты.

В настоящее время Республика Молдова имеет аналогичные соглашения с Европейским сообществом, в том числе ФРГ.