Молдова подпишет с Индией Соглашение о борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми

Соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности между правительствами двух стран будет включать быстрые, прозрачные и эффективные процедуры идентификации и возвращения, а также реадмиссии лиц, не соответствующих условиям въезда или пребывания на территории Республики Молдова или Индии, уточнили в пресс-службе парламента.