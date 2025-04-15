Молдова подпишет с Индией Соглашение о борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми

Соглашение о партнерстве в области миграции и мобильности между правительствами двух стран будет включать быстрые, прозрачные и эффективные процедуры идентификации и возвращения, а также реадмиссии лиц, не соответствующих условиям въезда или пребывания на территории Республики Молдова или Индии, уточнили в пресс-службе парламента.
Документ будет содержать положения, касающиеся прав граждан-иммигрантов. Речь идет о праве на учебу/образование, научные исследования и профессиональную подготовку или о праве на труд. Аналогичным образом положения будут также ссылаться на ряд обязательств подписавших государств, включая оказание помощи в реинтеграции своих граждан.
В настоящее время Республика Молдова имеет аналогичные соглашения с Европейским сообществом, в том числе ФРГ.