Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин раскрыл детали диалога России и США

МИНСК, 15 апр — РИА Новости. У России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Источник: © РИА Новости

«Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена», — сказал Нарышкин журналистам.