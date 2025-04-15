Нарышкин раскрыл детали диалога России и США

«Как вы знаете, идет довольно интенсивный диалог между представителями России и Соединенных Штатов Америки, причем диалог на разных уровнях. И сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена», — сказал Нарышкин журналистам.