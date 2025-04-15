Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине

«Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС.