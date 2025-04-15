Избрание главы Артема прошло без интриг и по старому сценарию

Вячеслав Квон возглавил Артем в 2020 году после отставки предыдущего главы Александра Авдеева, успевшего поруководить городом два года. Сначала по предложению губернатора Олега Кожемяко в феврале он стал и.о. главы, переместившись в Артемовский ГО из Спасска-Дальнего, где на тот момент Квон руководил местной администрацией. В апреле того же года был утвержден артемовской думой на должность главы. Для него это стало своего рода возвращением — с 2008 года он дважды избирался в Думу Артема, с 2012 года был ее спикером.