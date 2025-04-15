Избрание главы Артема прошло без интриг и по старому сценарию

Главой Артемовского городского округа Приморья стал Вячеслав Квон. Депутаты гордумы ожидаемо продлили его полномочия еще на пять лет. В финале, как и в 2020 году, спарринг-партнером градоначальника стал представитель ЛДПР. Переизбрание артемовского градоначальника продолжило серию утверждений муниципальных руководителей сезона-2025 в Приморье — на очереди ряд других территорий, некоторые из них ожидает предварительное реформирование, сообщает ИА PrimaMedia.
Нынешний конкурс не сильно отличался от процедуры пятилетней давности по составу кандидатов и своему результату. Конкуренцию Вячеславу Квону на итоговом заседании в Думе Артема снова составлял постоянный участник выборных кампаний, депутат Думы Спасского района Вячеслав Гнездилов, представляющий ЛДПР.
В соответствии с положением о проведении конкурса, каждый из претендентов представил депутатскому корпусу программу социально-экономического развития Артема.
«Вячеслав Квон подробно рассказал об этапах реализации мастер-плана развития города на ближайшие пять лет, который включает в себя развитие жилой застройки, строительство социальных объектов, модернизацию инженерной инфраструктуры, обустройство рекреационных пространств и магистралей улично-дорожной сети, развитие туризма. Новаторский взгляд на решение волнующих жителей проблем, богатый опыт работы в органах местного самоуправления Приморья, практика антикризисного управления стали определяющими в выборе депутатов», — говорится в сообщении Думы Артема.
Действующий градоначальник повысил уровень своей поддержки в депутатском корпусе до абсолютной. На этот раз Вячеслав Квон получил голоса всех народных избранников, в то время как в 2020 году за победителя проголосовал 21 депутат из 23-х присутствовавших.
Во вторник, 15 апреля, Вячеслав Квон также официально вступает в должность.
Эксперты предполагали, что конкурс пройдет без сюрпризов, называя Квона ключевым претендентом и отметая версии о его возможном перемещении на другой фронт задач.
«Общественно-политическая ситуация в Артеме достаточно спокойная. Город славится тем, что всегда поддерживает власть. На последних выборах в Заксобрание коммунисты выиграли во всех округах во Владивостоке, за исключением тех, где “сшивка” шла с Артемом: там представители “Единой России” победили как раз за счет него, проиграв во Владивостоке. Артем — важная точка для территории, это часть Владивостокской агломерации. Для властей важно сохранять там стабильность, Вячеслав Квон с этим справляется», — считает политолог Вячеслав Беляков.
Вячеслав Квон возглавил Артем в 2020 году после отставки предыдущего главы Александра Авдеева, успевшего поруководить городом два года. Сначала по предложению губернатора Олега Кожемяко в феврале он стал и.о. главы, переместившись в Артемовский ГО из Спасска-Дальнего, где на тот момент Квон руководил местной администрацией. В апреле того же года был утвержден артемовской думой на должность главы. Для него это стало своего рода возвращением — с 2008 года он дважды избирался в Думу Артема, с 2012 года был ее спикером.
В 2023 году президент РФ наградил главу Артема медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
В апреле 2023 года Вячеслав Квон вошел в Совет по МСУ при президенте РФ, сменив в нем другого представителя Приморья, главу Михайловского округа Владимира Архипова. Эксперты отмечали, что у этой заслуги три отца — сам Вячеслав Квон, губернатор Олег Кожемяко и экс-глава Артема (2000−2016), а ныне депутат Госдумы Владимир Новиков, внесший существенный вклад в политическую ликвидность мэрского поста.
В ноябре 2024 года Вячеслав Квон сменил Владимира Новикова на посту председателя правления ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Владимир Новиков возглавлял совет с 2016 года. Новый председатель ассоциации в числе своих приоритетов назвал курс на «синхронизацию по всей вертикали власти» и «масштабирование успешных муниципальных практик».
Серия назначений-2025.
Переизбрание Вячеслава Квона стало не первым эпизодом в свежей серии утверждения муниципальных руководителей. Неделю назад ее открыл Анучинский округ. Там главой стал Андрей Янчук, работавший в администрации в качестве первого замглавы в течение последних 15 лет. В 2024 году он заключил на полгода контракт на участие в специальной военной операции (СВО) в составе добровольческого отряда «Тигр», по возвращении вновь приступил к работе в администрации и в январе стал и.о. главы вместо ушедшего в отставку по семейным обстоятельствам Сергея Понуровского.
11 апреля депутаты Думы Большого Камня единогласно утвердили нового градоначальника. Им стал экс-глава Чугуевского района Роман Деменев. Пришедший на смену Рустяму Абушаеву новый глава считает, что город, как и администрацию, нужно «встряхнуть» и «расшевелить». В числе первых изменений в этом направлении можно считать инициативу о выселении из здания администрации Большого Камня администрации Шкотовского района, занимавшей там кабинеты последние 30 лет.
В скором времени ожидается завершение конкурсной процедуры по главе в Арсеньеве. Этот конкурс внеплановый. В конце января в досрочную отставку с поста градоначальника города ушел Владимир Пивень. И.о. главы стал 40-летний Сергей Угаров, еще недавно возглавлявший управление спорта и молодежной политики Арсеньева и назначенный первым замглавы буквально за день до отставки Пивеня.
В феврале освободилось кресло главы Спасска-Дальнего. Руководивший три года городом Олег Митрофанов ушел в досрочную отставку и переместился в администрацию Спасского района, сначала в качестве руководителя аппарата, а позже заняв пост и.о. главы. Дума городского округа 14 февраля запустила конкурс по определению нового градоначальника.
В Спасском районе нет утвержденного по процедуре главы с осени 2023 года. Депутаты несколько раз назначали конкурс, но он так и не состоялся — комиссию не удавалось сформировать из-за отсутствия кандидатур по «губернаторской квоте».
Политическая ситуация в районе в целом отличалась повышенной турбулентностью. Между думой района и на тот момент и.о. главы Константином Патрушевым не складывались отношения. Местные депутаты называли его креатурой Олега Митрофанова. Летом 2024 года дума самораспустилась, т.к. сразу девять депутатов по разным причинам написали заявления о сложении полномочий. Впрочем, некоторым из них это не помешало переизбраться.
По итогам выборов, состоявшихся 16 февраля, большинство получила «Единая Россия», один мандат достался упоминаемому выше кандидату ЛДПР Вячеславу Гнездилову. Вопрос по определению главы района может оказаться неактуальным, если муниципалитет прекратит существование в нынешнем виде. Именно такой вопрос первым делом новоизбранная дума поставила на повестку, предложив объединить поселения района со Спасском-Дальним — с наделением вновь образованного муниципалитета статусом мунокруга.
Ликвидацию низового уровня местного самоуправления (МСУ) обсуждают и в Кировском районе. Дума района 11 марта выдвинула инициативу о преобразовании муниципалитета путем объединения поселений. 4 апреля райдума провела публичные слушания по своей инициативе. До 21 апреля Дума Кировского района собирает отзывы на нее от муниципальных комитетов Горноключевского, Кировского, Крыловского, Руновского и Хвищанского сельских поселений. Предварительно в этих селах должны состояться публичные слушания.
Согласно действующему закону об МСУ, если население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, то объединение не осуществляется. В случае преобразования района в Кировский мунокруг в новообразованном муниципалитете встанет вопрос об избрании новых представительных органов и главы.
В плановом порядке в этом году пройдет конкурс по определению главы Находки. Полномочия Тимура Магинского, прибывшего в Приморье из Сахалинской области, заканчиваются в начале сентября.