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Нарышкин: сотрудничество спецслужб Беларуси и России строится на доверительной основе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество спецслужб Беларуси и России строится на доверительной и конструктивной основе. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сотрудничество спецслужб наших двух государств строится на конструктивной и доверительной основе, с каждым годом развивается и расширяется по направлениям своей деятельности. Я бы так сказал, что это взаимодействие является продолжением и отражением доверительных отношений между лидерами наших двух стран», — сказал Сергей Нарышкин.

Директор СВР отметил, что перед Комитетом госбезопасности и Службой внешней разведки стоят непростые специфические задачи по обеспечению безопасности Беларуси и России, а также по противодействию агрессивным устремлениям недружественных стран против интересов двух государств.

«В этом направлении сделано уже довольно много, но при этом мы видим повышение военной активности государств НАТО у наших границ. Мы чувствуем и видим, что европейские страны — особенно Франция, Великобритания и Германия — повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта. Поэтому нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы», — подчеркнул Сергей Нарышкин.