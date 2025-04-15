Нарышкин: сотрудничество спецслужб Беларуси и России строится на доверительной основе

«В этом направлении сделано уже довольно много, но при этом мы видим повышение военной активности государств НАТО у наших границ. Мы чувствуем и видим, что европейские страны — особенно Франция, Великобритания и Германия — повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта. Поэтому нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы», — подчеркнул Сергей Нарышкин.