Гагаузия обратится в СБ ООН для защиты прав автономии

«Вчерашнее незаконное решение ручного ПАСовского (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) конституционного суда — очередное свидетельство узурпации власти. Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны… Мы направим наши замечания и юридические аргументы: в Венецианскую комиссию Совета Европы, в Совет безопасности ООН, в другие международные организации. Мы потребуем внешнего аудита и вмешательства, чтобы восстановить законность и защитить права Гагаузии», — заявил Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).