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США и Иран планируют обсудить верификацию ядерной программы Тегерана

Исход переговоров между Вашингтоном и Тегераном будет зависеть от результатов проверки иранской программы по обогащению урана и контроля вооружений страны. Об этом заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в эфире Fox News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что диалог затронет два критически важных момента, пишет «Интерфакс». Первый связан с верификацией программы обогащения урана, второй коснется контроля иранских вооружений, в том числе ракет. Главным для заключения соглашения между странами, по мнению Уиткоффа, станет согласование механизма проверки, который не действует уже несколько лет.

«Если у нас будет тщательная проверка, то у нас будет основа для позитивных переговоров. Если изменений в этом плане не произойдет, нам придется искать альтернативы, которые никому на пользу не пойдут», — цитирует его ТАСС.

В столице Омана в прошедшие выходные состоялся первый раунд консультаций между иранской и американской делегациями. По итогам стороны договорились о проведении новой встречи. Как сообщили агентству IRNA в МИД Ирана, следующий раунд переговоров с США пройдет в субботу, 19 апреля, в Омане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет принять решение по Ирану «очень быстро».