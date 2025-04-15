Денис Паслер пригласил ветеранов на парад Победы

Врио губернатора Денис Паслер встретился с ветеранами, лично пригласил их на парад Победы в Екатеринбурге, а также проанонсировал шествие «Бессмертного полка» в четырёх городах Свердловской области.
Знаковая годовщина
«Для меня большая честь встретиться с вами в преддверии этого священного праздника и пригласить вас стать самыми почётными гостями парада в Екатеринбурге, — сказал глава региона. — Благодаря вашей стойкости и силе духа наша страна встретила долгожданную весну 1945 года. Рад, что в знаковую годовщину Победы могу лично каждому из вас пожать руку и сказать спасибо».
Денис Паслер встретился с несколькими фронтовиками: пулемётчиком Павлом Кузнецовым, радистом Николаем Власовым, разведчиком Михаилом Мироновым, которые в годы войны дошли до Берлина. Он также пообщался с тружениками тыла — супругами Михаилом и Раисой Кузнецовыми, блокадницей Зайтуной Преображенской, Верой Максимовой, которая в юном возрасте боролась с врагом в партизанском отряде.
«Знаю, что многим из вас уже больше девяноста лет, но вы и сегодня ведёте большую общественную и патриотическую работу, занимаетесь творчеством, общаетесь с молодёжью, делитесь знаниями и опытом, участвуете в мероприятиях, которые укрепляют боевой дух ребят, выполняющих задания в зоне СВО, — отметил врио губернатора. — Искренне восхищаюсь вами».
Михаилу Кузнецову он пообещал в ближайшее время организовать экскурсию на родной завод и заверил всех представителей старшего поколения, что на Урале будут сохранены традиции доблести и мужества, а поддержка защитников Отечества станет ещё сильнее и ощутимее.
В четырёх городах
К слову, сегодня врачи Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн проводят медицинские осмотры фронтовиков и тружеников тыла, которые планируют принять участие в параде 9 Мая. Комплексное обследование показало, что большинство из них обладают удивительным запасом сил и энергии. Почти все участники недавнего медосмотра были допущены к участию в праздничном мероприятии.
Между тем стало известно, в какой форме в 2025 году пройдёт акция «Бессмертный полк». В очном формате шествие состоится в четырёх населённых пунктах региона, имеющих звание «Город трудовой доблести»: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Такое решение было принято на заседании Антитеррористической комиссии Свердловской области. Жители других муниципалитетов смогут присоединиться к мероприятию онлайн.
«В год 80-летия Великой Победы это особенно важное решение, — считает Денис Паслер. — Мы предпримем все меры для обеспечения безопасности и спокойствия уральцев. Призываю жителей всех территорий присоединиться к акции. В каждом доме есть свой герой. В каждом из нас течёт кровь победителей — наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Отечество».
Готовимся заранее
Для обеспечения безопасности участников будет предпринят целый комплекс мер. В каждом из городов, где шествие пройдёт офлайн, планируется задействовать дополнительные силы правоохранителей. Будут установлены контрольные пункты с металлодетекторами. По всему маршруту акции организаторы поставят ограждения, а прилегающие улицы перекроют. За порядком во время шествия проследят сотрудники полиции, ЧОП и волонтёры. Дежурство будут нести медики скорой помощи. Жителей городов трудовой доблести заранее проинформируют о местах формирования колонн и маршрутах.
У участников акции есть возможность заранее подготовить фотографии предков. Для этого нужно загрузить портрет ветерана и информацию о нём на сайте акции, а потом распечатать. Жители других территорий могут разместить портреты участников Великой Отечественной войны на личном транспорте, а общественные организации — сформировать автоколонны, украшенные праздничной атрибутикой.
В мероприятии также можно поучаствовать, разместив портрет ветерана на одежде или сменив аватар в социальных сетях на фото героя. Там же можно поделиться историей о нём.