Денис Паслер пригласил ветеранов на парад Победы

«Для меня большая честь встретиться с вами в преддверии этого священного праздника и пригласить вас стать самыми почётными гостями парада в Екатеринбурге, — сказал глава региона. — Благодаря вашей стойкости и силе духа наша страна встретила долгожданную весну 1945 года. Рад, что в знаковую годовщину Победы могу лично каждому из вас пожать руку и сказать спасибо».