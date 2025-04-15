Лукашенко раскрыл детали переговоров с главой СВР России Нарышкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным 15 апреля 2025 года, сообщает БелТА.
Глава государства, обращаясь к Нарышкину, отметил, что всегда ждет подобной встречи, когда есть возможность «и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать».
Президент отметил, что также на указанной встрече всегда можно обсудить ряд политических вопросов, особенно сложившейся турбулентной ситуации.
— Для меня очень важна будет ваша точка зрения, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси поблагодарил главу СВР России за визит в Беларусь, а также попросил его передать приветствие президенту России Владимиру Путину.
— Прошу вас по возвращении Владимиру Владимировичу передать самые добрые пожелания, хотя мы часто общаемся по телефону, но тем не менее это будет к месту в силу наших отношений.
Сергей Нарышкин поблагодарил президента Беларуси за возможность встречи и добавил:
— Прежде всего также встречно передаю добрые слова Владимира Владимировича Путина.
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