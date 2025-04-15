Губернатор Челябинской области произвел новое кадровое назначение

Постановление подписано 15 апреля.
«Назначить Федорову Светлану Юрьевну заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Алексей Текслер произвел новое кадровое назначение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Постановление подписано 15 апреля.
«Назначить Федорову Светлану Юрьевну заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.