Defense News: Пентагон ускорит работу над глубокой модернизацией M1 Abrams

Впервые о планах провести глубокую модернизацию Сухопутные войска США заявили в сентябре 2023 года. Отмечалось, что первые танки должны будут введены в эксплуатацию к 2030-м годам. Весной 2024 года был заключен контракт с General Dynamics Land Systems для подготовки технического задания и концепции обновленного танка. Командование Сухопутных войск ожидает, что Abrams M1E3 будет оснащен системой автоматического заряжания, станет легче предшественника и одновременно будет иметь более высокую степень защищенности.