Defense News: Пентагон ускорит работу над глубокой модернизацией M1 Abrams

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж поручил значительно ускорить работу по глубокой модернизации танка M1 Abrams, выпускающегося с 1979 года. Об этом американскому порталу Defense News заявил старший советник начальника штаба по вопросам науки и технологий Алекс Миллер.
По его словам, изначально речь шла о том, что для выпуска первого модернизированного танка Abrams M1E3 потребуется более пяти лет. Теперь, по указанию начальника штаба, сроки работы должны сократиться до 24−30 месяцев. Руководству соответствующих служб Сухопутных войск было поручено значительно упростить чрезмерные бюрократические требования, процедуры согласования и закупок.
Миллер отметил, что долгое время процесс внедрения новых образцов техники в армию мог занимать годы и десятилетия, поскольку «нужно понимать все обстоятельства и технологии настолько хорошо, чтобы принимаемое сегодня решение оставалось правильным следующие 30 лет». В нынешних динамичных условиях, по его мнению, подобный подход «теряет смысл».
«Мы не хотим, чтобы все это превращалось в “Войны Пентагона”, — заявил Миллер, имея в виду американский сатирический фильм 1998 года о долгой и непоследовательной разработке бронемашины Bradley.
Впервые о планах провести глубокую модернизацию Сухопутные войска США заявили в сентябре 2023 года. Отмечалось, что первые танки должны будут введены в эксплуатацию к 2030-м годам. Весной 2024 года был заключен контракт с General Dynamics Land Systems для подготовки технического задания и концепции обновленного танка. Командование Сухопутных войск ожидает, что Abrams M1E3 будет оснащен системой автоматического заряжания, станет легче предшественника и одновременно будет иметь более высокую степень защищенности.