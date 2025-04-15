Бектенов поручил расследовать пожары в Павлодарской области и области Абай

«Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый Алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской и Абайской областях показали неисполнение данного Алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний», — заявил Бектенов на заседании правительства.