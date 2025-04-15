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Бектенов поручил расследовать пожары в Павлодарской области и области Абай

Астана. 15 апреля. КазТАГ — Премьер-министр Олжас Бектенов поручил провести расследование по фактам природных пожаров в Павлодарской области и области Абай, где, по его словам, были нарушены правила реагирования, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Источник: Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

«Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый Алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской и Абайской областях показали неисполнение данного Алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили МЧС, МВД и министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний», — заявил Бектенов на заседании правительства.

На заседании обсуждалась готовность к пожароопасному периоду. По данным минэкологии, с начала года в стране зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади более 4,4 тыс. га.

Премьер-министр потребовал от акиматов обеспечить строгое соблюдение нового алгоритма взаимодействия госорганов при тушении пожаров.