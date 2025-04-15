Нарышкин: Украина хочет военного продолжения конфликта

Россия согласилась с предложением президента Трампа об объявлении моратория в течение 30 дней на атаки по объектам энергетической инфраструктуры наших стран, и Россия в полном объеме выполняет свои обязательства. Но со стороны украинской армии — этого нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России.