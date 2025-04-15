Узун: PAS подталкивает гагаузов к акциям неповиновения

Он выступил с экстренным обращением в связи с недавним решением Конституционного суда о лишении Гагаузии права назначать прокурора автономии.
По мнению Узуна, центральные власти страны намерены идут на эскалацию взаимоотношений Кишинева и Комрата, «идут на провокации, подталкивают гагаузов к акциям неповиновения, чтобы получить повод полностью упразднить нашу автономию и пройти в следующий парламент на крови».
Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны. Как только решение КС с мотивировочной частью будет опубликовано, мы дадим ему полную юридическую оценку. Но уже сейчас ясно: это незаконное и политически мотивированное решение.
Политик также заявил, что В Молдове произошла «узурпация власти» и органы власти страны «захвачены авторитарным, нелегитимным режимом Майи Санду».
Ради сохранения власти они нарушают законы, захватывают институты государства, закрывают СМИ, назначают и увольняют судей, прокуроров, запрещают оппозиционные партии. Это прямая атака на Гагаузскую автономию, на права нашего народа и на принципы демократии в Молдове. Режим Майи Санду установил в стране фактически диктатуру и предпочитает не считаться ни с законом, ни с волей граждан.
Протест на действия КС будет направлен в Венецианскую комиссию Совета Европы, Совет Безопасности ООН и другие международные организации, также заявил он.
После вступления в силу постановления КС исключительно Высший совет прокуроров и генеральный прокурор будут заниматься выбором кандидатур и назначением главного прокурора АТО Гагаузия. Решение КС является окончательным и вступает в силу после того, как будет опубликовано в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).