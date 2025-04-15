Узун: PAS подталкивает гагаузов к акциям неповиновения

Наш ответ будет хладнокровным, юридически выверенным и нацеленным на спасение нашей страны. Как только решение КС с мотивировочной частью будет опубликовано, мы дадим ему полную юридическую оценку. Но уже сейчас ясно: это незаконное и политически мотивированное решение.