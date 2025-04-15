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DPA: Трамп на фоне переговоров с Ираном обсуждает атаку на его ядерные объекты

В понедельник президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану серьезными последствиями в связи с его ядерной программой, включая потенциальную атаку на ядерные объекты Тегерана, сообщает DPA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Трампа, руководство Ирана — это «радикалы», которых нельзя допустить к ядерному оружию, и, если ему придется пойти на «очень жесткие» меры, он сделает это «ради всего мира», говорится в статье. Американский президент в Белом доме заявил следующее:

У (Ирана) не может быть ядерного оружия. И они должны действовать быстро, потому что они довольно близки к тому, чтобы его получить, а у них его не будет.

Дональд Трамп
президент США

Отвечая на вопрос журналиста о том, включает ли его угроза атаку на ядерные объекты Ирана, Трамп подтвердил: «Конечно, включает».

В прошлую субботу США и Иран при посредничестве Омана возобновили переговоры о возможном заключении нового ядерного соглашения после нескольких лет тупика. Ожидалось, что следующий раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Однако позднее стало известно, что они вновь состоятся в Омане. Трамп подтвердил запланированную дату и выразил уверенность в подписании соглашения с Ираном, причем ситуацию с ядерной программой Тегерана он назвал «почти легкой» проблемой, отмечает DPA.

В понедельник глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил, что в преддверии следующего раунда переговоров он посетит Тегеран. По сообщениям иранских СМИ, Гросси ожидается в Тегеране в среду.