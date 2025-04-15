Зеленский уволил главу Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главу военной администрации Сумской области Владимира Артюха, передает «Суспiльне». Решение поддержало правительство, сообщил представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.
По словам Мельничука, вместо Артюха планируют назначить Олега Григорова.
К отставке Артюха призывал мэр Конотопа — второго крупного города Сумской области — Артем Семинихин. Он обвинил Артюха в том, что тот согласовал награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ в день атаки по Сумам 13 апреля. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия.
Минобороны России заявило, что целью атаки было место совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Согласно сводке ведомства, удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М». По данным Минобороны России, «было уничтожено» более 60 военнослужащих ВСУ.
По последней информации Сумского городского совета, жертвами удара стали 35 человек, ранения получили 125. Бердичевская районная администрация сообщала, что при атаке погиб бывший заместитель командира 26-й отдельной артиллерийской бригады полковник Юрий Юла.
Президент Украины Владимир Зеленский после атаки по Сумам призвал к «жесткой реакции мира», в том числе США и Европы. Американский лидер Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил: «Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку».
Удар осудили ряд европейских лидеров. Генсек ООН Антониу Гутерриш после случившегося призвал к долговременному прекращению огня. Он подчеркнул, что удары по мирным городам запрещены международным правом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ указала на «избирательный подход» генсека ООН к положениям устава всемирной организации.
«В адрес России выдвигаются обвинения в нанесенном 13 апреля ракетном ударе, который якобы продолжает разрушительную череду подобных атак на украинские города. Такие оценки генсекретаря ООН вызывают лишь недоумение», — сказала Захарова.
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