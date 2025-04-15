Зеленский уволил главу Сумской области

К отставке Артюха призывал мэр Конотопа — второго крупного города Сумской области — Артем Семинихин. Он обвинил Артюха в том, что тот согласовал награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ в день атаки по Сумам 13 апреля. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия.