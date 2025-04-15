Руководители высших органов аудита стран ШОС встретились в Душанбе

Казахстанскую делегацию возглавил Алихан Смаилов. Также на мероприятие прибыли участники из восьми стран:
- Россия;
- Беларусь;
- Индия;
- Иран;
- Китай;
- Пакистан;
- Таджикистан;
- Узбекистан.
Вместе с ними участвуют представители Секретариата ШОС. Ключевая тема 7-й встречи — повышение эффективности использования водных ресурсов через усиление госконтроля. Это является одним из наиболее приоритетных направлений для всех стран региона.
Для Казахстана вопросы устойчивого использования и охраны водных ресурсов также имеют приоритетное значение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность принятия решительных и быстрых мер, направленных на внедрение передовых водосберегающих технологий и реформирование системы управления водным хозяйством республики.
По его словам, Высшая аудиторская палата на регулярной основе проводит аудиты состояния водных ресурсов Казахстана и эффективности их использования. За последнее время такие проверки состоялись в 2018, 2022 и 2023 годах с выработкой конкретных поручений и рекомендаций.
В результате по итогам аудитов в Казахстане были проведены паспортизация водохозяйственных сооружений республиканской собственности и инвентаризация земель водного фонда.
Что касается нерационального использования воды, ее загрязнения, недостаточного финансирования инфраструктуры водоснабжения и других вопросов, то казахстанская ВАП предложила свое видение:
- повысить прозрачность и эффективность управления водными ресурсами через усиление госконтроля, разработку четких механизмов отчетности и мониторинга;
- оптимизировать расходование бюджетных средств на водохозяйственные проекты, исключая дублирование программ;
- ускорить внедрение инновационных технологий очистки и повторного использования воды, в том числе посредством ГЧП;
- обеспечить международное сотрудничествов области защиты трансграничных водных объектов, внедряя совместные стандарты водопользования;
- усилить экологический и финансовый аудит водохозяйственных организаций.
По итогам 7-й встречи руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества были утверждены Совместное заявление и План мероприятий на 2025−2027 годы. В состав Организации официально вошли высшие органы аудита Беларуси и Ирана.