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Руководители высших органов аудита стран ШОС встретились в Душанбе

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Руководители высших органов аудита стран ШОС встретились в Душанбе.

Источник: Пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана

Казахстанскую делегацию возглавил Алихан Смаилов. Также на мероприятие прибыли участники из восьми стран:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Индия;
  • Иран;
  • Китай;
  • Пакистан;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан.

Вместе с ними участвуют представители Секретариата ШОС. Ключевая тема 7-й встречи — повышение эффективности использования водных ресурсов через усиление госконтроля. Это является одним из наиболее приоритетных направлений для всех стран региона.

Для Казахстана вопросы устойчивого использования и охраны водных ресурсов также имеют приоритетное значение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность принятия решительных и быстрых мер, направленных на внедрение передовых водосберегающих технологий и реформирование системы управления водным хозяйством республики.

сказал Смаилов

По его словам, Высшая аудиторская палата на регулярной основе проводит аудиты состояния водных ресурсов Казахстана и эффективности их использования. За последнее время такие проверки состоялись в 2018, 2022 и 2023 годах с выработкой конкретных поручений и рекомендаций.

В результате по итогам аудитов в Казахстане были проведены паспортизация водохозяйственных сооружений республиканской собственности и инвентаризация земель водного фонда.

Что касается нерационального использования воды, ее загрязнения, недостаточного финансирования инфраструктуры водоснабжения и других вопросов, то казахстанская ВАП предложила свое видение:

  • повысить прозрачность и эффективность управления водными ресурсами через усиление госконтроля, разработку четких механизмов отчетности и мониторинга;
  • оптимизировать расходование бюджетных средств на водохозяйственные проекты, исключая дублирование программ;
  • ускорить внедрение инновационных технологий очистки и повторного использования воды, в том числе посредством ГЧП;
  • обеспечить международное сотрудничествов области защиты трансграничных водных объектов, внедряя совместные стандарты водопользования;
  • усилить экологический и финансовый аудит водохозяйственных организаций.

По итогам 7-й встречи руководителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества были утверждены Совместное заявление и План мероприятий на 2025−2027 годы. В состав Организации официально вошли высшие органы аудита Беларуси и Ирана.