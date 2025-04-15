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Шавкат Мирзиёев ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Аэропорт, построенный в 1978 году, перестал соответствовать современным требованиям. Из-за ограниченной грузоподъемности взлетно-посадочной полосы, отсутствия современной системы освещения и другой инфраструктуры он мог принимать ограниченное количество рейсов.

На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции. Построены новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 300 метров и шириной 60 метров, рулежная дорожка и места стоянки для воздушных судов. Обновлена дренажная система, устранены подземные воды. Продолжается строительство второй рулежной дорожки, а также установка современного радиолокационного, метеорологического и светосигнального оборудования категории CAT-II в соответствии со стандартами ИКАО.

говорится в сообщении

После завершения этих работ аэропорт сможет принимать крупные самолеты Boeing и Airbus, включая рейсы в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Это позволит увеличить количество ежедневных рейсов в 10 раз.

На втором этапе запланировано строительство нового пассажирского терминала. Пропускная способность возрастет с 300 до 1 000 пассажиров в час, а количество рейсов — с 584 до 3 700 в год. Это значительно расширит возможности авиасообщения с городом Андижаном и всей Ферганской долиной.

говорится в сообщении

В настоящее время в аэропорту уже выполняют регулярные рейсы по маршруту Ташкент — Андижан — Ташкент.

Президент поручил организовать эффективное управление аэропортом, повысить доступность услуг и увеличить количество как внутренних, так и международных рейсов.

говорится в сообщении

В последние годы обновили аэропорты в Самарканде, Термезе, Ургенче, Шахрисабзе, Муйнаке, Коканде и Заамине. Реконструкция продолжается и в ряде других регионов, добавили в пресс-службе.