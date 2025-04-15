Шавкат Мирзиёев ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта

На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции. Построены новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 300 метров и шириной 60 метров, рулежная дорожка и места стоянки для воздушных судов. Обновлена дренажная система, устранены подземные воды. Продолжается строительство второй рулежной дорожки, а также установка современного радиолокационного, метеорологического и светосигнального оборудования категории CAT-II в соответствии со стандартами ИКАО.