Шавкат Мирзиёев ознакомился с модернизацией Андижанского международного аэропорта

Аэропорт, построенный в 1978 году, перестал соответствовать современным требованиям. Из-за ограниченной грузоподъемности взлетно-посадочной полосы, отсутствия современной системы освещения и другой инфраструктуры он мог принимать ограниченное количество рейсов.
На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции. Построены новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 300 метров и шириной 60 метров, рулежная дорожка и места стоянки для воздушных судов. Обновлена дренажная система, устранены подземные воды. Продолжается строительство второй рулежной дорожки, а также установка современного радиолокационного, метеорологического и светосигнального оборудования категории CAT-II в соответствии со стандартами ИКАО.
На втором этапе запланировано строительство нового пассажирского терминала. Пропускная способность возрастет с 300 до 1 000 пассажиров в час, а количество рейсов — с 584 до 3 700 в год. Это значительно расширит возможности авиасообщения с городом Андижаном и всей Ферганской долиной.
В настоящее время в аэропорту уже выполняют регулярные рейсы по маршруту Ташкент — Андижан — Ташкент.
Президент поручил организовать эффективное управление аэропортом, повысить доступность услуг и увеличить количество как внутренних, так и международных рейсов.
В последние годы обновили аэропорты в Самарканде, Термезе, Ургенче, Шахрисабзе, Муйнаке, Коканде и Заамине. Реконструкция продолжается и в ряде других регионов, добавили в пресс-службе.