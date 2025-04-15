Парламентское собрание: система автострахования в СГ заработает с 23 апреля

Модельный законодательный акт «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» был принят на 64-й сессии Парламентского собрания. Он предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства. Реализация модельного законодательного акта осуществлялась путем внесения изменений в законодательство Беларуси и России с последующим утверждением правил системы страхования Союзного государства и иных актов, разработанных профессиональными объединениями страховщиков. На заседании депутатам была представлена информация по каждому из этапов реализации модельного законодательного акта. Так, в России вступили в силу изменения в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В Беларуси вступил в силу закон «О страховой деятельности», а также издан указ Президента Республики Беларусь «О страховании».