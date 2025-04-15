Парламентское собрание: система автострахования в СГ заработает с 23 апреля

«В соответствии с представленной информацией депутаты — члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту констатировали выполнение работы по реализации модельного законодательного акта Союзного государства “О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства”. Принято решение считать датой начала запуска системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства 23 апреля 2025 года», — заявили в пресс-службе.
Модельный законодательный акт «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» был принят на 64-й сессии Парламентского собрания. Он предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства. Реализация модельного законодательного акта осуществлялась путем внесения изменений в законодательство Беларуси и России с последующим утверждением правил системы страхования Союзного государства и иных актов, разработанных профессиональными объединениями страховщиков. На заседании депутатам была представлена информация по каждому из этапов реализации модельного законодательного акта. Так, в России вступили в силу изменения в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В Беларуси вступил в силу закон «О страховой деятельности», а также издан указ Президента Республики Беларусь «О страховании».
На втором этапе реализации модельного законодательного акта разрабатывались правила системы страхования Союзного государства, определялись порядок и условия, в соответствии с которыми осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территории государства-участника и временно используемых на территории другого государства-участника, в том числе велась работа по установлению страховых тарифов и взносов системы страхования Союзного государства.
В заседании приняли участие председатель комиссии Виктор Пинский, заместитель председателя Сергей Сивец, члены комиссии Марина Ленчевская и Руслан Смашнев. Также в заседании участвовали представители министерств финансов Беларуси и России, Белорусского бюро по транспортному страхованию, Российского союза автостраховщиков, Центрального банка РФ, акционерного общества «Национальная страховая информационная система».