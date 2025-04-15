«Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил он.
Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе
МИНСК, 15 апр — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Польше и странах Балтии не могут никак понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии «стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на европейском континенте».