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Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе

МИНСК, 15 апр — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Польше и странах Балтии не могут никак понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии «стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на европейском континенте».

Источник: © РИА Новости

«Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил он.