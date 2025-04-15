Нарышкин назвал причину острой ситуации в Европе

«Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил он.