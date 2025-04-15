СВР: в ряде стран Запада есть планы по срыву мероприятий к 80-летию Победы

Он обратил внимание на то, что служба внешней разведки проводит большую работу с архивными материалами, который являются одним из самых сильных инструментов, не позволяющих подвергать сомнению и как победу советского народа в Великой Отечественной войне, так и подвиг поколения победителей.
По словам Нарышкина, в последнее время стал использоваться инструмент, который называется «стратегическое рассекречивание актуальной разведывательной информации».
Дело в том, что, к сожалению, во многих западных странах, в том числе и в Польше, в прибалтийских республиках строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиям по случаю Великой Победы.
Так, в одной из прибалтийских стран планируют уничтожить воинские захоронения тех солдат, офицеров Красной армии, которые, собственно, и освободили эти страны от фашизма.
Это недостойно, и такие материалы мы пытаемся опубличить тогда, когда это можно сделать с оперативной точки зрения не расшифровав своих источников, мы это делаем.
Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий в 2025 году в России. Всего к этой знаковой дате планируется провести около 170 мероприятий.