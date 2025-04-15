Стало известно, почему Трамп заморозил выделение Гарварду $2,3 млрд

Министерство образования США официально обосновало отказ от содержания вуза тем, что он не смог «соблюсти как интеллектуальные, так и гражданские права, которые оправдывают федеральные инвестиции».
Неделю назад ведомство направило администрации вуза письмо. В нем содержалось предупреждение о том, что внешняя комиссия опросит преподавателей и учащихся, чтобы узнать о «разнообразных точках зрения».
В письме Минобразования также обязало университет проверять студентов из других стран, чтобы не допустить обучения в вузе людей, «враждебно настроенных к администрации США». О таких иностранцах сотрудники Гарварда обязаны сообщить иммиграционным службам.
В письме также говорится, что для начала нового учебного года набор преподавателей должен вестись без учета предпочтений, основанных на цвете кожи и национальности. Кроме того, в ведомстве высказали подозрение, что в Гарварде не полностью соблюдаются права человека.
В вузе на претензии Минобразования ответили открытым письмом, подписал которое президент Гарварда Алан Гербер. Он заявил, что требования о внесении корректировок в политику университета угрожают «ценностям учебного заведения».
Глава Гарварда считает, что правительство не имеет права вмешиваться в деятельность частных вузов и определять, кто там может учиться и кто преподавать. Аудит, который намерено устроить в университете Министерство образования для оценки взглядов учеников и специалистов, Гербер назвал нарушением права учебного заведения на свободу слова.
В марте представители администрации Трампа оповестили дирекцию Гарварда о намерении пересмотреть федеральные контракты и гранты вуза на сумму $9 млрд, пишет Reuters. Основанием для корректировок была названа борьба с антисемитизмом. В правительстве утверждают, что в студенческих городках Гарварда были зафиксированы вспышки нетерпимости в период палестинских протестов.
В апреле 2024 года вузы США оказались в центре внимания СМИ и властей из-за того, что жестко подавили протестные акции сторонников Палестины. Студенты просили, чтобы руководства учебных заведений отказались от сотрудничества с израильскими компаниями и организациями и присоединились к призыву остановить обстрел Газы.