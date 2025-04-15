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Стало известно, почему Трамп заморозил выделение Гарварду $2,3 млрд

Финансирование Гарвардского университета в штате Массачусетс в США из федерального бюджета было приостановлено администрацией американского президента Дональда Трампа. Престижный вуз рассчитывал получить $2,3 млрд.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О «заморозке» поступления субсидий на счета Гарварда сообщило агентство Reuters. Причиной прекращения финансирования агентство называет отказ университета передать над ним контроль правительству, пишут «Ведомости».

Министерство образования США официально обосновало отказ от содержания вуза тем, что он не смог «соблюсти как интеллектуальные, так и гражданские права, которые оправдывают федеральные инвестиции».

Неделю назад ведомство направило администрации вуза письмо. В нем содержалось предупреждение о том, что внешняя комиссия опросит преподавателей и учащихся, чтобы узнать о «разнообразных точках зрения».

В письме Минобразования также обязало университет проверять студентов из других стран, чтобы не допустить обучения в вузе людей, «враждебно настроенных к администрации США». О таких иностранцах сотрудники Гарварда обязаны сообщить иммиграционным службам.

В письме также говорится, что для начала нового учебного года набор преподавателей должен вестись без учета предпочтений, основанных на цвете кожи и национальности. Кроме того, в ведомстве высказали подозрение, что в Гарварде не полностью соблюдаются права человека.

В вузе на претензии Минобразования ответили открытым письмом, подписал которое президент Гарварда Алан Гербер. Он заявил, что требования о внесении корректировок в политику университета угрожают «ценностям учебного заведения».

Глава Гарварда считает, что правительство не имеет права вмешиваться в деятельность частных вузов и определять, кто там может учиться и кто преподавать. Аудит, который намерено устроить в университете Министерство образования для оценки взглядов учеников и специалистов, Гербер назвал нарушением права учебного заведения на свободу слова.

В марте представители администрации Трампа оповестили дирекцию Гарварда о намерении пересмотреть федеральные контракты и гранты вуза на сумму $9 млрд, пишет Reuters. Основанием для корректировок была названа борьба с антисемитизмом. В правительстве утверждают, что в студенческих городках Гарварда были зафиксированы вспышки нетерпимости в период палестинских протестов.

В апреле 2024 года вузы США оказались в центре внимания СМИ и властей из-за того, что жестко подавили протестные акции сторонников Палестины. Студенты просили, чтобы руководства учебных заведений отказались от сотрудничества с израильскими компаниями и организациями и присоединились к призыву остановить обстрел Газы.