На параде Победы в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств.
Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы.
Нежелание Зеленского праздновать День Победы лишний раз показывает суть киевского режима и правоту России.
В Кремле высоко оценивают состоявшиеся контакты с США.
Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны.
Четких очертаний будущего мирного соглашения по Украине пока нет.
Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения.
Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется.
ЕС на фоне мирных усилий РФ и США продолжает поддерживать киевский режим в устремлении продолжать войну.
Украина не выполняла и не выполняет мораторий на удары по энергообъектам.
Россия соблюдает мораторий на удары по энергетике.
Время и сроки окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России будут зависеть от решения главнокомандующего.
Кремль не комментирует публикации о том, что Москва якобы запросила у Джакарты размещение российской военной авиации в Индонезии.
Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее. В данном случае мы такие публикации не комментируем.
Кремль не комментирует информацию о возможной передаче России запасов обогащенного урана Ирана.
Оценку угрозам Каллас должны давать европейские страны, которым они адресованы.