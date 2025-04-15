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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента во вторник ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На параде Победы в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств.

Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Нежелание Зеленского праздновать День Победы лишний раз показывает суть киевского режима и правоту России.

В Кремле высоко оценивают состоявшиеся контакты с США.

Да, здесь же еще мы с вами должны четко понимать, что в настоящий момент происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном. Причем она происходит во имя мира. А на фоне этого европейские страны продолжают работать во имя войны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Четких очертаний будущего мирного соглашения по Украине пока нет.

Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется.

ЕС на фоне мирных усилий РФ и США продолжает поддерживать киевский режим в устремлении продолжать войну.

Украина не выполняла и не выполняет мораторий на удары по энергообъектам.

Россия соблюдает мораторий на удары по энергетике.

Время и сроки окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России будут зависеть от решения главнокомандующего.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль не комментирует публикации о том, что Москва якобы запросила у Джакарты размещение российской военной авиации в Индонезии.

Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее. В данном случае мы такие публикации не комментируем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не комментирует информацию о возможной передаче России запасов обогащенного урана Ирана.

Оценку угрозам Каллас должны давать европейские страны, которым они адресованы.