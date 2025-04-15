Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 апреля: главное

Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня. Гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важны для всех народов Европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы.