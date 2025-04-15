Глава полиции Молдовы: по делам о подкупе избирателей оштрафовано 6 000 человек

По его словам, эти суммы превышают 30 тысяч леев. Что касается обжалования, то процент «незначительный», однако право на обжалование у граждан есть.
Я также хотел бы отметить, что из составленных на сегодняшний день протоколов, а это более 6 000, число оспоренных на сегодняшний день не превышает 3%. Естественно, каждый гражданин имеет право оспорить то или иное решение.
Чернэуцэану также призвал граждан указать, кто их «электорально коррумпировал», если они хотят получить шанс освободиться от ответственности.
Ранее спикер Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрий Константинов заявил, что работники полиции в селах автономии запугивают пенсионеров, угрожая им высокими штрафами. Размеры штрафов доходят до 25 000 леев (примерно 1,2 тысячи евро). Сразу несколько оппозиционных политсил предложили гражданам бесплатную юридическую помощь.