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Глава полиции Молдовы: по делам о подкупе избирателей оштрафовано 6 000 человек

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Сотрудники полиции Молдовы завели административные дела о коррупции на выборах в отношении более 6 тысяч молдавских граждан, которые якобы получили деньги в обмен на голоса, об этом на брифинге во вторник заявил начальник Главной инспекции полиции Виорел Чернэуцяну.

Источник: Sputnik.md

По его словам, эти суммы превышают 30 тысяч леев. Что касается обжалования, то процент «незначительный», однако право на обжалование у граждан есть.

Я также хотел бы отметить, что из составленных на сегодняшний день протоколов, а это более 6 000, число оспоренных на сегодняшний день не превышает 3%. Естественно, каждый гражданин имеет право оспорить то или иное решение.

заявил глава полиции

Чернэуцэану также призвал граждан указать, кто их «электорально коррумпировал», если они хотят получить шанс освободиться от ответственности.

Ранее спикер Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрий Константинов заявил, что работники полиции в селах автономии запугивают пенсионеров, угрожая им высокими штрафами. Размеры штрафов доходят до 25 000 леев (примерно 1,2 тысячи евро). Сразу несколько оппозиционных политсил предложили гражданам бесплатную юридическую помощь.