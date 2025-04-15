Нарышкин рассказал о будущем статусе Украины и пригрозил НАТО. Главное

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, где обсудил вопросы глобальной безопасности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи Нарышкин ответил на вопросы журналистов о требованиях России к статусу Украины, переговорах с США и активности НАТО у границ Союзного государства. Главные заявления главы СВР — в подборке «Ъ».