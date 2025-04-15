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Нарышкин рассказал о будущем статусе Украины и пригрозил НАТО. Главное

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, где обсудил вопросы глобальной безопасности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи Нарышкин ответил на вопросы журналистов о требованиях России к статусу Украины, переговорах с США и активности НАТО у границ Союзного государства. Главные заявления главы СВР — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

  • Решение по Украине предполагает ее безъядерный, нейтральный статус, демилитаризацию и денацификацию, отмену всех дискриминационных законов после 2014 года и признание суверенитета нынешних границ России.
  • Украинские власти хотят продолжать конфликт, чтобы остаться в кабинетах и не отвечать за свои преступные решения перед народом.
  • Россия в полном объеме выполняет обязательства по мораторию на атаки по энергообъектам.
  • Россия и Белоруссия видят повышение военной активности НАТО на границе. Франция, Великобритания и Германия повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта.
  • Спецслужбы РФ и Белоруссии готовы действовать на упреждение угроз.
  • Польша и Прибалтика прежде всего пострадают от агрессии НАТО в отношении Союзного государства.
  • У России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях, что резко контрастирует с ситуацией при Джо Байдене.
  • Россия чувствует желание США вникнуть в первопричины украинского кризиса.