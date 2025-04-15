Заявления Каллас и мораторий на удары по энергообъектам. Темы брифинга Пескова

На параде Победы в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств: «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно».