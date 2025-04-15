Заявления Каллас и мораторий на удары по энергообъектам. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О моратории на удары по энергообъектам
ВС России выполняют мораторий на удары по энергетике, в то время как ВСУ каждый день бьют по российской энергетической инфраструктуре: «Мы с вами видим ежедневные удары по энергетической инфраструктуры РФ».
Кремль уточнит у Минобороны точное время окончания действия моратория на удары по энергообъектам: «Здесь мне нужно уточнить, мне нужно получить информацию от нашего оборонного ведомства».
О заявлениях Каллас
В Кремле обращают внимание на «весьма жесткие заявления» главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас и «не считают их правильными».
В Европе «есть государства, которые не приемлют такую риторику».
Оценку угрозам Каллас «нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает».
О контактах с США
Разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется: «В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет».
В Кремле высоко оценивают состоявшиеся контакты с США: «Мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место».
У экономического сотрудничества России и США огромный потенциал, оно может играть стабилизирующую роль для всего мира.
Об урегулировании на Украине
Кремль не стал оговаривать точные сроки, когда можно было бы ожидать конкретных предложений по урегулированию на Украине: «Хочется надеяться на лучшее, что эта работа возымеет положительные результаты. Сейчас мы не стали бы точно говорить по каким-то временным рамкам».
«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения» мирного соглашения по Украине пока нет, но есть политическая воля Москвы и Вашингтона «двигаться в сторону» урегулирования.
Россия и США напряженно работают во имя мира, но «ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно».
Европейские страны на фоне мирных усилий России и США «продолжают работать во имя войны и всячески декларируют свое намерение дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну».
О праздновании Дня Победы
Кремль будет рад видеть 9 мая в Москве всех, кто готов разделить с Россией «гордость и радость этого дня».
На параде Победы в Москве ожидается более 20 глав государств и правительств: «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно».
Владимир Зеленский, отказываясь праздновать День Победы 9 мая, предает память собственных предков: «Как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда».
Его позиция по 9 Мая лишний раз демонстрирует суть киевского режима и правильность действий Путина: «[Такая ситуация] лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 Мая. И это лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента Путина, который делает то, что нужно делать».
О публикациях о ВКС России в Индонезии
Кремль не стал комментировать публикации о том, что Москва якобы запросила у Джакарты размещение российской военной авиации в Индонезии: «Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее. В данном случае мы такие публикации не комментируем».
О возможности передачи Ираном запасов урана в Россию
Кремль не комментирует публикации о том, что США якобы предложили Ирану передать запасы обогащенного урана России или другой третьей стране: «Я оставляю без комментариев этот вопрос».