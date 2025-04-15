Токаев подписал закон, запрещающий финансирование иностранных легионеров за счет бюджета

Согласно документу, приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.