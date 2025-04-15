FT: перед визитом в США сотрудникам ЕК начали выдавать «одноразовые» телефоны

Согласно статье, сотрудники Европейской комиссии перед поездкой в США начали получать простейшие телефоны и ноутбуки. Таким образом Европейский союз пытается снизиться вероятность шпионажа со стороны своего давнего партнера и союзника — США.
По данным FT, членам Еврокомиссии и высокопоставленным европейским чиновникам, которые на следующей неделе отправятся на весенние встречи МВФ и Всемирного банка, даны новые инструкции. Теперь им настоятельно рекомендуется выключать свои телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы, чтобы защитить от удаленного доступа, если гаджеты останутся без присмотра. Как отмечается в статье, такие меры обычно применяются во время поездок на Украину и в Китай.
В Еврокомиссии опасаются, что спецслужбы США проникнут в систему комиссии, утверждает FT со ссылкой на источники. Такой подход неудивителен. Луук ван Мидделаар, директор брюссельского Института геополитики, отметил, что, «хотя Вашингтон это не Пекин и не Москва, он является противником, склонным использовать незаконные методы ради собственных интересов… а комиссия просто признает реальность».
Кроме того, поездки в США сопряжены с еще одним риском: американские пограничники могут изымать телефоны и компьютеры и проверять их содержимое. Уже были зафиксированы случаи, когда приехавшим из Европы отказывали во въезде, если на их гаджетах обнаруживали комментарии в соцсетях или документы, критикующие политику администрации Дональда Трампа.
Также европейским чиновникам для повышения уровня защиты рекомендовано оформлять визы не в национальных паспортах, а в дипломатических laissez-passer (дипломатический проездной документ, выдаваемый ООН. — Прим. ред.).
Подобное изменение в политике безопасности свидетельствует о резком охлаждении отношений между ЕС и США, особенно с началом второго президентского срока Трампа. По словам одного из представителей ЕС, трансатлантическому альянсу «пришел конец» и ЕС теперь вынужден относиться к США как к «реальной угрозе».