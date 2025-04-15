FT: перед визитом в США сотрудникам ЕК начали выдавать «одноразовые» телефоны

По данным FT, членам Еврокомиссии и высокопоставленным европейским чиновникам, которые на следующей неделе отправятся на весенние встречи МВФ и Всемирного банка, даны новые инструкции. Теперь им настоятельно рекомендуется выключать свои телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы, чтобы защитить от удаленного доступа, если гаджеты останутся без присмотра. Как отмечается в статье, такие меры обычно применяются во время поездок на Украину и в Китай.