Спикер парламента Армении: визит Пашиняна в Москву 9 мая не касается ЕС

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств. Среди них: президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо. Глава европейской дипломатии Кая Каллас накануне заявила, что посещение мероприятия будет иметь последствия, в том числе для стран-кандидатов на вступление в ЕС. У Армении нет статуса кандидата, но правительство страны инициировало начало процесса евроинтеграции.