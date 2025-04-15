Спикер парламента Армении: визит Пашиняна в Москву 9 мая не касается ЕС

Как сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, визит господина Пашиняна никак не связан с Евросоюзом, у Еревана «есть свои интересы и свое видение».
«Это также наша победа, 300 тыс. армян погибли для победы, многие армяне воевали в армиях союзников. Визит Пашиняна 9 мая в Москву не связан с ЕС или с другими вопросами», — сказал Ален Симонян на брифинге. Так он ответил на вопрос о возможной реакции Брюсселя на визит Никола Пашиняна в Москву 9 мая.
Ален Симонян подчеркнул, что в Россию приезжают руководители ЕС и США, которые ведут переговоры с Владимиром Путиным. «Это их позиция, а это наша позиция. В межгосударственных отношениях с ЕС, Россией, ОДКБ есть позиция Армении, которой мы придерживаемся и которую продвигаем», — подчеркнул спикер армянского парламента.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств. Среди них: президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо. Глава европейской дипломатии Кая Каллас накануне заявила, что посещение мероприятия будет иметь последствия, в том числе для стран-кандидатов на вступление в ЕС. У Армении нет статуса кандидата, но правительство страны инициировало начало процесса евроинтеграции.