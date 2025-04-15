Глава СВР Нарышкин сказал о сложных задачах для спецслужб Беларуси и России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался о противодействии белорусских и российских спецслужб агрессии недружественных стран, передает БелТА.
В Минске, глава СВР подчеркнул, что сотрудничество спецслужб Беларуси и России строится на доверительной основе, ежегодно расширяя направления деятельности. Еще Нарышкин обратил внимание, что данное взаимодействие продолжает доверительные отношения между главами обеих стран.
Но еще глава СВР констатировал, что перед Комитетом госбезопасности и Службой внешней разведки стоят непростые специфические задачи, чтобы обеспечивать безопасность Беларуси и России и противодействовать агрессивным устремлениям недружественных стран.
Еще в Минске глава СВР Нарышкин сказал об интенсивном диалоге России и США.
И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко передал пожелания президенту России Владимиру Путину через главу СВР Нарышкина.