Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

«Премьер-министр также отметил, что палестинское государство, возникшее в непосредственной близости от израильских городов, станет плацдармом для иранского терроризма. По его словам, подавляющее большинство израильтян категорически выступает против такой перспективы — и это отражает его последовательную и долгосрочную позицию», — добавили в офисе премьера.