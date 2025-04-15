Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава израильского правительства решительно выразил свое неприятие идеи создания палестинского государства, подчеркнув, что такое решение стало бы значительным поощрением для терроризма», — говорится в сообщении.
По данным канцелярии, Нетаньяху напомнил французскому президенту, что ни один палестинский лидер, включая руководство Палестинской автономии, до сих пор не осудил атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
«Премьер-министр также отметил, что палестинское государство, возникшее в непосредственной близости от израильских городов, станет плацдармом для иранского терроризма. По его словам, подавляющее большинство израильтян категорически выступает против такой перспективы — и это отражает его последовательную и долгосрочную позицию», — добавили в офисе премьера.
Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы «финализировать движение за взаимное признание несколькими странами», заявил он.
В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) утвердил большинством голосов — 68 из 120 — декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе говорится, что Израиль будет противостоять попыткам в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства.