ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ

«ХАМАС “изучает” предложение Израиля о прекращении огня в Газе… предложение содержит начальные условия 45-дневного перемирия», — указывает телеканал.
Отмечается, что в рамках этого перемирия ХАМАС может освободить 10 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.
В своем предложении Израиль призывает к разоружению сектора Газа. Представитель ХАМАС заявил телеканалу, что движение не согласится на предложение, которое бы предполагало разоружение ХАМАС или возвращение сил Израиля в сектор Газа после их вывода оттуда.
В связи с этим телеканал отмечает, что принятие предложения со стороны ХАМАС маловероятно.
Кроме того, инициатива не подразумевает гарантии постоянного окончания войны, чего требовало ХАМАС в рамках всеобъемлющей договоренности.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.