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ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в Газе, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изучает предложение Израиля о перемирии в секторе Газа на 45 дней, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного члена ХАМАС.

Источник: AP 2024

«ХАМАС “изучает” предложение Израиля о прекращении огня в Газе… предложение содержит начальные условия 45-дневного перемирия», — указывает телеканал.

Отмечается, что в рамках этого перемирия ХАМАС может освободить 10 заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.

В своем предложении Израиль призывает к разоружению сектора Газа. Представитель ХАМАС заявил телеканалу, что движение не согласится на предложение, которое бы предполагало разоружение ХАМАС или возвращение сил Израиля в сектор Газа после их вывода оттуда.

В связи с этим телеканал отмечает, что принятие предложения со стороны ХАМАС маловероятно.

Кроме того, инициатива не подразумевает гарантии постоянного окончания войны, чего требовало ХАМАС в рамках всеобъемлющей договоренности.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.