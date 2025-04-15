Суд в Кишиневе рассмотрит вопрос об отмене ареста главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению, Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней.
Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
«Сегодня Апелляционная палата Кишинева рассматривает запрос прокуроров об обжаловании решения районного суда. Прокуратура настаивает на изменении меры пресечения», — заявил представитель пресс-службы главы Гагаузии.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.️