В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира

«Обращаем внимание мировой общественности на необходимость принятия срочных мер для сохранения мира на Днестре и поиска решения всех возникающих проблем исключительно за столом переговоров. Приднестровье — за мирное сосуществование с народами всех соседних государств», — говорится в обращении совета, копия которого поступила в РИА Новости.