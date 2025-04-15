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В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Объединенный совет трудовых коллективов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики во вторник на заседании президиума принял обращение к мировой общественности, в котором призывает Молдавию к переговорам для сохранения мира.

Источник: Sputnik

«Обращаем внимание мировой общественности на необходимость принятия срочных мер для сохранения мира на Днестре и поиска решения всех возникающих проблем исключительно за столом переговоров. Приднестровье — за мирное сосуществование с народами всех соседних государств», — говорится в обращении совета, копия которого поступила в РИА Новости.

Как указали в совете, Молдавия создает искусственные ограничения экономической деятельности предприятий Приднестровья. «Руководство соседнего государства, пользуясь усложнением логистики с поставками природного газа в Приднестровье, провоцирует дополнительные препятствия для транспортировки газового ресурса. Это негативно сказывается на функционировании приднестровской экономики, а также значительно ухудшает благосостояние трудящихся Приднестровья. Важно обратить внимание на явное и неприкрытое намерение молдавских властей погубить приднестровскую промышленность», — говорится обращении.

«Выражаем обеспокоенность растущим напряжением и нагнетанием атмосферы конфронтации в молдо-приднестровском урегулировании. Молдова систематически нарушает все договоренности переговорного процесса, поражая жителей Приднестровья в неотъемлемых правах, таких как право на справедливые и благоприятные условия труда, право на социальное обеспечение, право на достаточный жизненный уровень, а также право на наивысший достижимый уровень здоровья», — подчеркивается в документе.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.