Baza: СМИ Европы обратили внимание на снижение санкционного давления на Россию

Еще одним примером, когда юристам удалось доказать неправомерность введения ограничений, стал случай Карины Ротенберг. В санкционный список супруга российского бизнесмена попала еще в 2022 году. Как уточняет портал, на тот момент Карина Ротенберг имела американское гражданство (официально она не подтверждала эту информацию, но рассказывала, что долгое время жила в США). Таким образом Вашингтон ввел рестрикции против гражданина своей страны. Через три года адвокаты Ротенберг смогли оспорить это решение.