Politico: Евросоюз нашел способ обхода вето Венгрии на санкции против России

До сих пор односторонние санкции в отношении России применяли лишь некоторые «прифронтовые» государства, граничащие с ней. Однако не все члены ЕС готовы поддержать новый механизм обхода вето Венгрии, говорится в статье. Некоторые страны не имеют возможности включить данные меры в национальное законодательство, а «раздельный подход» к санкциям будет слабее, чем общеевропейский, отмечает издание.