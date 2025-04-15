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Politico: Евросоюз нашел способ обхода вето Венгрии на санкции против России

В ЕС считают, что они нашли решение, которое помешает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану наложить вето на санкции в отношении России, причем этот механизм не требует европейского консенсуса, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, власти более 10 европейских стран намерены включить общеевропейские санкции в отношении России во внутреннее законодательство. Этот шаг может лишить Венгрию возможности наложить вето на их продление. Сейчас для продления антироссийских рестрикций раз в полгода требуется единодушная поддержка членов блока. «Если наш традиционный enfant terrible (Венгрия) создает огромную проблему, найдутся способы обойти (вето)», — заявил дипломат ЕС.

Как отмечает Politico, среди стран, которые рассматривают этот шаг, есть те, которые ранее неохотно вводили ограничения за пределами «зонтика» ЕС, например Бельгия и Чехия.

До сих пор односторонние санкции в отношении России применяли лишь некоторые «прифронтовые» государства, граничащие с ней. Однако не все члены ЕС готовы поддержать новый механизм обхода вето Венгрии, говорится в статье. Некоторые страны не имеют возможности включить данные меры в национальное законодательство, а «раздельный подход» к санкциям будет слабее, чем общеевропейский, отмечает издание.

«Не везде есть национальное законодательство, предусматривающее национальные ограничительные меры. В Литве оно есть, но… у нас возникнет вопрос: для чего тогда нужен ЕС?» — сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.