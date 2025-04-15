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Глава Бирского района Башкирии Антон Талалов покинул свой пост

Его отставку приняли местные депутаты.

Источник: Из личного архива Антона Талалова

Сегодня, 15 апреля, сложил свои полномочия глава Бирского района Башкирии Антон Талалов. Об этом сообщили в местной администрации.

Отставку чиновника приняли местные депутаты. Он покинул пост по собственному желанию.

Антон Талалов находился в должности главы муниципалитета последние пять лет. В октябре прошлого года назначили его на новый срок.

До того, как возглавил район, трудился в системе ФСИН, где работал с 1996 года.

Временно исполнять обязанности главы района будет заместитель по социальным вопросам Андрей Плотников.