Глава Бирского района Башкирии Антон Талалов покинул свой пост

Сегодня, 15 апреля, сложил свои полномочия глава Бирского района Башкирии Антон Талалов. Об этом сообщили в местной администрации.
Отставку чиновника приняли местные депутаты. Он покинул пост по собственному желанию.
Антон Талалов находился в должности главы муниципалитета последние пять лет. В октябре прошлого года назначили его на новый срок.
До того, как возглавил район, трудился в системе ФСИН, где работал с 1996 года.
Временно исполнять обязанности главы района будет заместитель по социальным вопросам Андрей Плотников.