Экс-министр Шарлапаев получил новую должность

«Решением единственного акционера АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” от 12 апреля 2025 года Канат Шарлапаев избран членом Совета директоров общества”, — отмечается в сообщении.
С учетом внесенного изменения Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” состоит из семи человек:
- Олжас Бектенов — председатель совета, премьер-министр;
- Болат Жамишев — независимый директор «Самрук-Казына»;
- Лука Сутера — независимый директор «Самрук-Казына»;
- Вонг Хэн Фай — независимый директор «Самрук-Казына»;
- Нурлан Жакупов — председатель правления «Самрук-Казына»;
- Мохаммед Джамиль Аль Рамахи — независимый директор «Самрук-Казына»;
- Канат Шарлапаев — помощник президента.
Напомним, в конце февраля этого года Канат Шарлапаев стал помощником Токаева по экономическим вопросам.