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Экс-министр Шарлапаев получил новую должность

Экс-министр Канат Шарлапаев получил новую должность он избран членом совета директоров АО Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Источник: Официальный сайт Министерства промышленности и строительства РК

«Решением единственного акционера АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” от 12 апреля 2025 года Канат Шарлапаев избран членом Совета директоров общества”, — отмечается в сообщении.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” состоит из семи человек:

  • Олжас Бектенов — председатель совета, премьер-министр;
  • Болат Жамишев — независимый директор «Самрук-Казына»;
  • Лука Сутера — независимый директор «Самрук-Казына»;
  • Вонг Хэн Фай — независимый директор «Самрук-Казына»;
  • Нурлан Жакупов — председатель правления «Самрук-Казына»;
  • Мохаммед Джамиль Аль Рамахи — независимый директор «Самрук-Казына»;
  • Канат Шарлапаев — помощник президента.

Напомним, в конце февраля этого года Канат Шарлапаев стал помощником Токаева по экономическим вопросам.