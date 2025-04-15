В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул

«Идёт заседание по изменению меры пресечения Гуцул. Коллегия из трёх судей заслушала прокуроров, которые требуют заменить домашний арест. Адвокаты и сама Евгения доказали, что 25 марта она не собиралась уезжать и не имела намерений скрываться. Обвинения и требования прокуроров — политическое давление. Всё это — давление правящей партии ПДС на блок “Победа”, — заявила Апостолова журналистам.