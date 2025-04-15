В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул

Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и помещена под стражу на 20 суток. Согласно первоначальному постановлению Гуцул должна была находиться в заключении до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней.
Ранее защита Гуцул уже опротестовала решение о домашнем аресте, настаивая на полном освобождении главы автономии.
«Идёт заседание по изменению меры пресечения Гуцул. Коллегия из трёх судей заслушала прокуроров, которые требуют заменить домашний арест. Адвокаты и сама Евгения доказали, что 25 марта она не собиралась уезжать и не имела намерений скрываться. Обвинения и требования прокуроров — политическое давление. Всё это — давление правящей партии ПДС на блок “Победа”, — заявила Апостолова журналистам.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.