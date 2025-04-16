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В Ростове после выговора Скрябина уволился начальник дептранса

Вадим Шкабарня дорабатывает последнюю неделю. Его работе не привела к улучшению ситуации с транспортом.

Как сообщает 161.ru со ссылкой на источник в администрации города, начальник дептранса подписал заявление на увольнение. Последний рабочий день у него 21 апреля.

«Решение было принято утром 15 апреля, во время совещания. Сегодня Вадим Шкабарня написал заявление по собственному желанию, потому что не будут же на публику увольнять по согласию сторон или по статье», — пишет издание со ссылкой на своего собеседника.

Напомним, ранее глава Ростова Александр Скрябин подверг жесткой критике работу Шкабарни — все проблемы с общественным транспортом в городе не решаются.