В Ростове после выговора Скрябина уволился начальник дептранса

Как сообщает 161.ru со ссылкой на источник в администрации города, начальник дептранса подписал заявление на увольнение. Последний рабочий день у него 21 апреля.
«Решение было принято утром 15 апреля, во время совещания. Сегодня Вадим Шкабарня написал заявление по собственному желанию, потому что не будут же на публику увольнять по согласию сторон или по статье», — пишет издание со ссылкой на своего собеседника.
Напомним, ранее глава Ростова Александр Скрябин подверг жесткой критике работу Шкабарни — все проблемы с общественным транспортом в городе не решаются.