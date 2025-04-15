США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам

Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара находились около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование, в том числе там были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах удалось поразить место сходки украинских военачальников и их западных коллег.