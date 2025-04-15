США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам

Как утверждают источники агентства, США сказали союзникам, что не поддержат заявление, потому что хотят продолжить переговоры с Москвой. Канада, которая председательствует в «Семерке», заявила, что без американской поддержки продвинуть заявление не получится.
По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара находились около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование, в том числе там были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах удалось поразить место сходки украинских военачальников и их западных коллег.